Bighe e tabernae,Circo Maximo Experience

ROMA, 22 MAG - Tra la polvere e le urla delle tribune, corrono le bighe in pista. Il tifo è forsennato. E l'imperatore attento. Ma basta spostarsi un poco ed ecco le antiche tabernae, dove ammirare tessuti preziosi per gli abiti delle matrone, comprare carni, fornirsi dal cambio valute per qualche scommessa o cercare dolce compagnia in un lupanare. Il Circo Massimo, il più grande edificio per lo spettacolo dell'antichità, si mostra come mai prima con Circo Maximo Experience, progetto all'avanguardia di tecnologia interattiva, tra realtà virtuale e aumentata, primo al mondo in un'area all'aperto di così ampie dimensioni. Promosso da Roma Capitale, organizzato da Zetema Progetto Cultura e realizzato da GS NET Italia e Inglobe Technologies, in 8 tappe, grazie a visori di ultima generazione, il percorso svela le origini del monumento, con i primi insediamenti della Valle Murcia, fino alla modernità, passando per i fasti dei giochi e l'imponente Arco di Tito alto 20 metri. Voci narranti, Claudio Santamaria e Iaia Forte.