Chastain, rabbia femminile per X-Men

ROMA, 22 MAG - Arriva il gran finale della saga degli X-Men nella versione realizzata dalla 20th Century Fox (con l'acquisizione della società da parte della Disney, i diritti sono tornati alla Marvel, che sta già pensando al reboot). L'ultimo capitolo di un viaggio, tra sequel e prequel, iniziato nel 2000, è X-Men: Dark Phoenix di Simon Kinberg, con Sophie Turner, James McAvoy, Jessica Chastain, Jennifer Lawrence e Michael Fassbender, in sala il 6 giugno. Una resa dei conti che vede in prima linea più che mai le donne, attraverso la parabola di Jean Grey (Turner), mutante che dopo aver acquisito un nuovo, immenso e incontrollabile potere, si trova contro quella che considera la sua famiglia e una nuova letale minaccia. "Mi piace che in Dark Phoenix si esplori la rabbia femminile, le donne non vengono mostrate come caramelline zuccherose. E' un aspetto poco raccontato ma senza buio non c'è la luce" spiega nella conferenza stampa, in streaming da Londra, Jessica Chastain che incarna una misteriosa e pericolosa aliena.