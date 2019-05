Cd box set dei Toto dal 24 maggio

ROMA, 22 MAG - "All In" è il Cd box set dei Toto, in uscita venerdì 24 maggio per l'etichetta Legacy Recordings (divisione Catalogo di Sony Music). A fine del 2018, una versione in edizione limitata vinile/CD del box set è stata venduta direttamente ai fan ed esaurita in tempo record attraverso lo store della band. Tuttavia, a causa della grande richiesta, il cofanetto Cd sarà disponibile in tutto il mondo. "All In" contiene i seguenti album: Toto, Hydra, Turn Back, IV, Isolation, Fahrenheit, The Seventh One, Kingdom Of Desire , Tambu, Mindfields e Toto XX. Il box set include anche un EP live mai pubblicato Live In Tokyo EP dal tour del 1980 oltre ad un disco intitolato Old Is New. Old Is New contiene 10 brani, sette dei quali inediti e version di Spanish Sea, Alone e Struck By Lighting pubblicati nel precedente best 40 Trips Around The Sun. Tutti gli album presenti nel box sono stati rimasterizzati dai Toto con il supporto di Elliot Scheiner e vengono accompagnati da un booklet di 24 pagine con foto inedite.