Downton Abbey da tv al cinema il 24/10

ROMA, 22 MAG - Downton Abbey ritorna, al cinema, per la gioia dei tanti fan della serie tv ambientata nell'Inghilterra del secolo scorso, e prevede il rientro di tutti i personaggi più importanti del numeroso cast, Michelle Dockery, Maggie Smith e Hugh Bonneville fra gli altri. Il trailer ci riporta nella dimora mentre fervono i preparativi per l'arrivo del re e della regina d'Inghilterra. Gli eventi si svolgeranno qualche anno dopo la fine della serie tv, nel 1927. La visita dei reali è del tutto inaspettata: "Che Dio ci aiuti" esclama Lady Violet. Il 24 ottobre nel nostro Paese arriverà in sala il film scritto dal creatore della serie, Julian Fellowes e diretto da Michael Engler, già regista di qualche episodio. Sul grande schermo ritroveremo molte star dello show, da Michelle Dockery che interpreta Lady Mary a Maggie Smith nel ruolo di Lady Violet, al capofamiglia Hugh Bonneville. Pure Matthew Goode. A loro si aggiungeranno nuovi nomi.