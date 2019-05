Spezia,nuova biblioteca dedicata Petacco

LA SPEZIA, 22 MAG - Sarà dedicata al giornalista e scrittore spezzino Arrigo Petacco, la nuova biblioteca che la Fondazione Carispezia realizzerà a La Spezia in un'ex sala biliardi. La biblioteca si chiamerà Spazio Accademia prevede 50 postazioni per studio e lettura, in un ambiente moderno dove potranno coesistere più attività, con un intervento che permetterà il recupero di un immobile in pieno centro divenuto simbolo di degrado e luogo di spaccio. La Fondazione ha deliberato l'acquisizione e la ristrutturazione dei locali: "Da locale in passato non privo di criticità, anche dal punto di vista dell'ordine pubblico e sociale, consentirà di creare un nuovo polo all'interno del quartiere in grado di rispondere alle esigenze di aggregazione e di socializzazione aperta ai cittadini" ha detto Matteo Melley, presidente della Fondazione Carispezia.