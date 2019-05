Cartoon digital, fucina idee per futuro

CAGLIARI, 22 MAG - Tanti giovani, molti professionisti, disegnatori, sceneggiatori, designer pronti a confrontarsi con gli esperti del settore, le case di produzione e i responsabili delle maggiori reti televisive nazionali e internazionali per progettare il futuro dell'animazione digitale. Una fucina di idee, un momento di crescita e di confronto che guarda al domani, così può essere definito il Cartoon Digital, il master europeo sull'animazione digitale che per la prima volta si svolge a Cagliari, preceduto dagli Italian Days, due giornate rivolte ai nuovi talenti e ai produttori italiani del settore. È bastato varcare il cancello della Manifattura Tabacchi per capire che quelli definiti da molti 'cartoni per ragazzi', sono tutt'altro che 'roba da bambini' ma una realtà in forte espansione e su cui puntano praticamente tutte le più grandi aziende mondiali. Lo confermano gli ospiti della manifestazione, dal direttore di Rai Ragazzi, Luca Milano, a Anne-Sophie Vanhollebeke per Cartoon Italia