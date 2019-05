A teatro, Servillo, Balasso, Cirilli

ROMA, 22 MAG - Toni Servillo e l'"Elvira" da Jouvet, Luciano Melchionna con il nuovo "Spoglia-Toy" sul mondo del calcio e Gabriele Cirilli con le risate di "Mi piace", tutti a Roma. E poi la "Festa di famiglia" da Pirandello a Camilleri per Mitipretese a Milano e il "Purgatorio" dantesco per Ermanna Montanari e Marco Martinelli nella chiamata pubblica da 500 persone a Matera 2019; fino a "La bancarotta" di Goldoni secondo Vitaliano Trevisan, con Natalino Balasso a Bolzano: sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo week end.