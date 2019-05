Arriva in radio 'Errore di sistema'

ROMA, 22 MAG - Un inno contro i pregiudizi che possono portare a sentirsi sbagliati, un grido con parole decise cantate verso una società impegnata a giudicare solo per quello che gli occhi vedono o vogliono vedere. C'è tutto questo in 'Errore di sistema', il nuovo singolo della rock-band siciliana 'Perché mamma ha paura dei topi' estratto dall'album d'esordio 'Tutto qui', in radio in questi giorni. Il video del brano è stato girato a Torino, prodotto da RKH Studio e descrive il viaggio intimo di una ragazza (la giovanissima attrice Deborah Riose) che si lascia andare allo sbando per esplorare le sue emozioni girando per le strade della città da sola senza una meta, ballando mentre tutto scorre tra un caos di pensieri e pose sensuali, davanti una telecamera per sentirsi libera. I 'Perché Mamma ha Paura dei Topi' nascono nel 2014 dall'incontro tra Emiliano Balbo (voce) e Roberto Di Fede (chitarra), per lavorare su brani inediti. La band è formata da cinque giovani ispirati dalla tradizione del rock anni '80-'90.