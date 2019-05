Danza della morte nelle opere di Navazio

ROMA, 21 MAG - Ballerine e donne dalla femminilità pronunciata. Figure femminili in dolce attesa. Immagini angelicate, dai tratti 'masacciani', dalle pennellate e dai colori delicati, quasi sfumati, in uno stile surrealista che forse è solo la ricerca dell'oblio, la voglia di lottare contro il male o di dimenticare il dolore. Figure di bambini nei suoi quadri mai. Quelli erano i suoi pazienti. "I miei bambini" come chiamava i piccoli che lei curava nel suo frequentatissimo studio dei Parioli a Roma. Ora una mostra organizzata dal marito il dottor Agostino La Bella, all'Auditorium Parco della Musica, dal 23 maggio al 2 giugno, ricorderà ancora una volta l'artista Anna Maria Navazio, non la pediatra. L'esposizione comprende molte tele realizzate nel periodo della malattia, fino all'ottobre 2018, quando la "dottoressa" ha smesso di lottare morendo prematuramente. La sua vasta produzione artistica comprende circa 200 tele a olio, pastelli, acquarelli e disegni. L'opening avrà la presentazione di Claudio Strinati.