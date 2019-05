Festival Macerata diventa Rossodesiderio

MILANO, 21 MAG - Si tinge di rosso desiderio la cinquantacinquesima edizione del Festival di Macerata, che è stata presentata questa sera a Milano. Rosso desiderio è il fil rouge che attraversa il programma che sarà inaugurato il 19 luglio con un nuovo allestimento di Carmen, e continuerà con il premiato Macbeth di Emma Dante e la ripresa del Rigoletto di Federico Grazzini. Ma #rossodesiderio è anche l'hashtag che sono invitati ad utilizzare gli spettatori per le loro foto, che in questo modo saranno inserite in una videoinstallazione realizzata dagli studenti dell'accademia di Belle Arti di Macerata. In programma una Notte all'opera, aperitivi in loggione, feste a tema sul palcoscenico dello Sferisterio (trasformato ad esempio in milonga per Carmen) e una lunga serie di eventi aperti a pubblici diversi: fra i personaggi coinvolti anche Sergio Rubini e Mahmood.