Mostra su Bowie per 50/mo "Space Oddity"

ROMA, 21 MAG - A 50 anni dalla pubblicazione dell'iconico brano di David Bowie "Space Oddity", la Galleria SpazioCima a Roma, metterà in mostra, da martedì 4 giugno sino a venerdì 21 giugno, la collettiva omaggio al Duca Bianco e al suo rapporto con lo spazio."Far above the moon" comprende circa trenta opere e installazioni, di vari formati. Una mostra incentrata sul rapporto tra il cantante e l'infinito, che in tante occasioni è stato approfondito. Del resto David Bowie non era quell'alieno sbarcato sulla Terra, come nel film "L'uomo che cadde sulla terra" diretto da Nicolas Roeg nel 1976, che ci guarda dallo spazio, sprigionando forza e vita attraverso la sua musica e la sua poesia? "Sebbene sia lontano più di centomila miglia, mi sento molto tranquillo e penso che la mia astronave sappia dove andare. Dite a mia moglie che la amo tanto, lei lo sa". Queste parole sono tratte dala capolavoro di Bowie Space Oddity, pubblicato nel luglio del 1969, che parla proprio di un astronauta che sta per avvicinarsi alla luna.