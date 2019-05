Conti, se nozze ok perché separarsi

ROMA, 21 MAG - "Quando un matrimonio va bene non c'è motivo per cui ci si debba separare". Carlo Conti non aspetta, non usa giri di parole, taglia la testa al toro prima ancora dell'inizio della conferenza Stampa a via Teulada per la presentazione di Ieri e oggi - che riparte da domenica 16 giugno su Rai3 in seconda serata - e anticipa le domande sul suo futuro e sulle indiscrezioni su un possibile passaggio dalla Rai a Mediaset. "Spero di continuare a fare tante edizioni di questo e altri programmi miei", sottolinea Conti. "Ho letto chiacchiere che puntualmente si ripetono allo scadere dei miei contratti. Ho abbassato i compensi negli ultimi due, ma troveremo un punto incontro di nuovo, tanto che stiamo facendo già i provini di Tale e Quale show. Tutto il resto sono chiacchiere. Poi, come diceva un mio illustre concittadino, del doman non v'è certezza".