Malika Ayane, dal 26 giugno tour estivo

ROMA, 20 MAG - Reduce dal successo delle date invernali, Malika Ayane riparte il 26 giugno da Crema (data zero) con il tour estivo "Domino en plein air". Dopo aver riempito i teatri e i club di tutta Italia con un tour di oltre 30 date, in cui ha presentato gli stessi brani in maniera diversa (suoni morbidi e pieni in teatro, più ruvidi, elettronici ed essenziali nei club), la cantautrice è pronta per il tour estivo che la vedrà sul palco con Carlo Gaudiello al piano, Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batteria, Jacopo Bertacco alla chitarra. Ecco il calendario del tour prodotto da Massimo Levantini per 1Day: 26 giugno Teatro San Domenico, Crema; 13 luglio Festival Musicastelle Outdoor, Champorcher (Valle D'aosta); 20 luglio Palmanova Village, Aiello del Friuli (UD); 18 agosto Teatro dei Ruderi, Cirella di Diamante (CS); 21 agosto Villa Bertelli, Forte dei Marmi (LU); 15 settembre I suoni delle Dolomiti - Villa Welsperg, Val Canali Tonadico San Martino di Catrozza (TN); 16 settembre a Lanciano (CH).