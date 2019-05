Vicino/lontano, edizione da sold out

UDINE, 19 MAG - Decine di migliaia di persone, con un incremento di presenze rispetto allo scorso anno, e un 'sold out' a tutti gli eventi, per la 15/a edizione del festival vicino/lontano, che si chiude oggi a Udine dopo quatto giorni con oltre 100 appuntamenti intorno al tema del 'contagio' e la consegna del premio letterario internazionale Tiziano Terzani allo scrittore e giornalista statunitense Franklin Foer. "Siamo soddisfatti e orgogliosi della grande partecipazione e dei numerosissimi attestati di solidarietà ricevuti da parte del pubblico", ha detto il presidente dell'associazione promotrice, Guido Nassimbeni. "Da parte nostra non c'è stata alcuna polemica e siamo intervenuti sempre in modo misurato", ha aggiunto, riferendosi alle polemiche seguite all'annuncio del sindaco di Udine, Pietro Fontanini, di aver ridotto il contributo del Comune alla manifestazione. Il futuro? E' rimanere a Udine, "perché la città e il Friuli hanno dimostrato di volerci", in che forma "non siamo in grado di dirlo". (ANSA).