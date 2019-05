Marco Mengoni, 5 date in nome bellezza

ROMA, 8 MAG - Mentre è ancora in tour, Marco Mengoni annuncia il suo nuovo progetto estivo: Fuoti Atlantico attraversa la Bellezza, cinque location inedite tra natura, arte e bellezza. Ambienti simbolo della conservazione artistica e culturale del nostro Paese, dalla suggestione del labirinto più grande del mondo alla visuale di un teatro en plein air nel cuore della Sicilia, dal paradiso naturale degli sportivi tra Umbria e Marche, al palcoscenico di pietra delle cave, per finire tra le acque calme di un lago di montagna. Una produzione unica e volutamente minimale, perché lo spettacolo sarà la natura stessa. Mengoni ha voluto questi cinque appuntamenti per valorizzare il patrimonio artistico e le bellezze della natura. Il calendario: 14 luglio al Labirinto della Masone, Fontanellato (Parma), 18 luglio al Teatro Andromeda, Santo Stefano Quisquina (Agrigento), 21 luglio a Monte Cucco - Sigillo (Perugia), 24 luglio alla Cava la Beola di Monte a Montecrestese - Verbania, 28 luglio ai Laghi di Fusine - Tarvisio.