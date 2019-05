Campiello: Andrea Delogu presenterà serata finale

VENEZIA, 7 MAG - Sarà condotta da Andrea Delogu, conduttrice televisiva e radiofonica, la finale del Premio Campiello, in programma il 14 settembre al Teatro La Fenice di Venezia. L'annuncio è stato dato oggi a Milano durante l'evento #CampielloRacconta, nel corso del quale è stata presentata la 57/a edizione del concorso di narrativa italiana contemporanea promosso dalla Fondazione Il Campiello-Confindustria Veneto. La cerimonia di premiazione del Campiello 2019 verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai5 e in tutto il mondo attraverso Rai Italia. Oltre a presentare numerosi programmi - tra cui gli ultimi due eventi tv con Renzo Arbore - Delogu è da cinque anni al timone di "Stracult" con Marco Giusti e Fabrizio Biggio, e conduce su Radio2 "La versione delle 2". Nel 2014 ha scritto La collina (Fandango) insieme ad Andrea Cedrola, romanzo ispirato alla sua infanzia trascorsa in una comunità di recupero, e in aprile ha pubblicato "Dove finiscono le parole. Storia semiseria di una dislessica" (Rai Libri). Il Campiello ha annunciato inoltre il rinnovo della collaborazione con il Movimento Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria e una nuova sinergia con l'Istituto Europeo Design. (ANSA).