Netflix, nuove serie in arrivo,

DOGLIANI (CUNEO), 5 MAG - Netflix punta a diversificare in futuro la produzione per l'Italia "esplorando contenuti più leggeri, come la comedy e qualcosa di romantico". Intanto tre nuove produzioni originali made in Italy sono in arrivo: il mistery Curon con elementi soprannaturali (Indiana Productions), l'adattamento di Tre metri sopra il cielo dal libro di Federico Moccia (Cattleya) e una serie basata sul romanzo Fedeltà di Mario Missiroli candidato al Premio Strega. I progetti di Netflix, che ha di recente annunciato 200 milioni di investimenti in Italia, sono stati illustrati dal direttore delle serie originali internazionali Felipe Tewes al Festival della Tv e dei Nuovi Media a Dogliani. "Una serie non Netflix che ci piacerebbe avere? L'amica geniale. La Rai ha fatto un ottimo lavoro", risponde Tewes. "Per Fedeltà dobbiamo trovare gli autori giusti per dare il corretto adattamento alla storia che racconta il conflitto tra volere essere fedeli verso la relazione e verso se stessi", spiega Tewes.