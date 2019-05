Sculture monumentali Cragg a Boboli

FIRENZE, 4 MAG - Geysers di acciaio brillante, stalagmiti di bronzo, giganteschi fiori di resina, steli colossali, forme ellittiche, immaginarie foreste fossili, colate di metallo che si ripiegano: sono le sculture monumentali di Tony Cragg esposte da oggi al 27 ottobre prossimo nel mezzo dell'ordinata natura del Giardino di Boboli a Firenze e sullo sfondo il panorama della città. Sono in tutto sedici le opere del maestro inglese, tra i più noti della scultura contemporanea, disseminate nei luoghi più suggestivi del giardino, per raccontare gli ultimi venti anni del lavoro dell'artista, dal 1997 ad oggi, in una mostra a cura di Eike D. Schmidt, Chiara Toti e Jon Wood.