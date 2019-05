Anche maioliche Louvre in mostra Assisi

ASSISI (PERUGIA), 4 MAG - Provengono anche dal Louvre di Parigi alcune delle più importanti opere esposte nella mostra "Maiolica. Lustri oro e rubino della ceramica dal Rinascimento ad oggi" inaugurata a Palazzo Bonacquisti di Assisi dove resterà aperta fino al 13 ottobre. Voluta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e organizzata dalla Fondazione CariPerugia arte la mostra, a cura dei due esperti Franco Cocchi e Giulio Busti, presenta una selezione di circa 150 opere provenienti da collezioni pubbliche e private conservate non solo in Umbria ma anche in territori limitrofi come Bologna, Firenze, Faenza, Ravenna, Pesaro, Arezzo e Viterbo. Distribuito in sei sezioni tematiche, l'allestimento - spiegano i promotori - ripercorre gli sviluppi della maiolica dalle origini fino alle ultime manifestazioni nel Seicento e, poi, alla ripresa storicista dell'Ottocento quando tornò ad essere oggetto di vasto interesse.