Sky, serie su Totti e una con Guadagnino

ROMA, 4 MAG - Due nuovi progetti originali Sky sono stati annunciati da Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming della pay tv. La serie su Francesco Totti arriverà entro la fine del prossimo anno, una produzione Sky con Wildside, scritta da Stefano Bises e tratta dall'autobiografia di Totti "Un capitano" scritta con il giornalista Paolo Condò. La serie, della quale Sky ha conteso i diritti a operatori internazionali, "sarà concentrata su un periodo molto particolare della vita di Totti", svela Maccanico, e sarà preceduta da un docufilm sulla carriera dell'eterno capitano della Roma, in sala a fine 2019. Altro progetto originale Sky al via è la serie di Luca Guadagnino. "Inizierà in estate a girare la sua prima serie, con Sky ed Hbo, prodotta da Wildside", annuncia Maccanico. Il titolo sarà "We are who we are", 8 episodi scritti dallo stesso Guadagnino con Paolo Giordano e Francesca Manieri. "Si parla di amicizia, primi amori e di tutti i misteri dell'essere adolescente", aggiunge Maccanico.