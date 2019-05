Partono le riprese de L'Immortale

ROMA, 4 MAG - Chi, guardando l'ultimo episodio della quarta stagione di Gomorra la Serie, è rimasto incollato allo schermo fino alla fine dei titoli di coda, ha assistito a una scena di pochi secondi che ci riporta al finale della terza stagione. Un finale che i fan non hanno mai dimenticato. Da quel momento infatti niente è come prima. Quelle immagini oggi annunciano un film: L'Immortale di e con Marco D'Amore. L'Immortale non sarà solo un film ma anche un nuovo capitolo, totalmente integrato, di Gomorra, la serie originale Sky prodotta da Cattleya. Per la prima volta nella storia della serialità, un progetto crossmediale, che vede un film come segmento nel racconto tra due stagioni di una serie. Le riprese de L'Immortale, prodotto da Cattleya - parte di ITV Studios - e Vision Distribution in collaborazione con Beta Film, partiranno a Roma il 17 maggio per proseguire a Napoli e a Riga per 7 settimane. Il soggetto e la sceneggiatura sono di Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Marco D'Amore e Francesco Ghiaccio.