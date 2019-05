Hit parade, Ultimo sempre in vetta

ROMA, 3 MAG - Ultimo, con il suo nuovo album Colpa delle favole, resta in vetta alla classifica Fimi/Gfk dei dischi più venduti della settimana, dove si trovano anche due suoi precedenti album: Peter Pan in decima posizione e Pianeti al ventunesimo posto. Al secondo e quarto posto due new entry. Sul secondo gradino arriva il rapper Mostro con The Illest Vol.2 e al quarto The Cranberries con 'In the end', undici tracce di inediti postumi cantati da Dolores O'Riordan. Mentre guadagna una posizione e si piazza al terzo posto la 17enne americana Billie Eilish con il suo 'When we all fall asleep, where do we go?'. Slitta dal secondo al settimo posto Francesco Renga con 'L'altra metà', ottavo album del cantautore bresciano, seguito da Giordana Angi con 'Casa'. Saldo al nono posto il cantautore e rapper Coez con 'E' sempre bello'. Nuovo ingresso al primo posto dei singoli con Charlie Charles e il suo Calipso (with Dardust) che fa slittare al secondo posto Calma (Remix) di Pedro Capo' Feat. Farruko.