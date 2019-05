Trekking e musica da Bologna a Firenze

BOLOGNA, 3 MAG - Un trekking accompagnato dalla musica in Appennino da Bologna a Firenze. E' 'Dei suoni i passi', il festival di 'Slow walk' e musica, con la prima tappa dal 17 al 19 maggio poi, sul versante toscano, dal 28 al 30 giugno. Nel primo fine settimana si percorrerà la 'Via degli Dei' da Bologna (piazza Maggiore) al passo della Futa passando per Monzuno e Madonna dei Fornelli. A giugno, la seconda parte invece, a cura di Fondazione fabbrica Europa Firenze, arriverà in piazza della Signoria. Omaggiare e consacrare con la musica una via che nel corso della storia è stata solcata da Etruschi e Romani è la filosofia dei curatori, Carlo Maver, Claudio Carboni e Maurizio Busia. Ad ogni tappa interverranno diversi musicisti, come il clarinettista Achille Succi e il pianista Stefano de Bonis, tra chiesette, anfratti, ruderi o corsi d'acqua e nella suggestiva cornice del cimitero Germanico, oltre a momenti di letture con lo scrittore Paolo Piacentini. Il programma dettagliato www.appenninoslow.it.