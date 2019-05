Siti Unesco siciliani fanno "rete"

PALERMO, 3 MAG - I sette siti Unesco siciliani sono un formidabile volano di sviluppo e di nuova economia. Il progetto di metterli insieme in una rete di governance è al centro di una conferenza di due giorni che si è aperta a Cefalù con la partecipazione di amministratori, gestori e operatori culturali. Nel suo intervento di apertura Aurelio Angelini, direttore della Fondazione patrimonio Unesco Sicilia, ha sottolineato l'esigenza di accantonare un paradigma economico che finora ha dato risposte inadeguate soprattutto alla domanda di occupazione, come dimostra il livello di emigrazione giovanile che in Sicilia ha raggiunto il 50 per cento, il "più alto in Europa". Angelini ha posto l'esigenza di invertire la tendenza puntando sulla varietà culturale, paesaggistica, naturale per assegnare ai siti Unesco una capacità attrattiva a forte valenza turistica. Ma per questo occorre una visione comune e un progetto condiviso per una nuova prospettiva di valorizzazione.