Iannacone, torno con Che ci faccio qui

ROMA, 2 MAG - "L'Italia in questi ultimi anni mi sta rendendo estraneo...". E' un passaggio della toccante intervista rilasciata da Andrea Camilleri a Domenico Iannacone che torna su Rai3 da lunedì 6 maggio alle 20.25 con il suo nuovo programma 'Che ci faccio qui', prodotto da Hangar TV. Il giornalista, conduttore e autore tv, dopo il successo di pubblico e critica de I 10 comandamenti, con questa nuova striscia quotidiana ha voluto realizzare un vero e proprio viaggio nell'animo umano alla scoperta di personalità varie e spesso imprevedibili. Con il suo sguardo intimo e rigoroso, Iannacone racconta storie di vita e di riscatto, di ispirazione e di resistenza; scelte che testimoniano grandi atti di coraggio e visioni rivoluzionarie: 25 appuntamenti, tra reportage e interviste realizzate per la prima volta in studio (complessivamente 10 per altrettante puntate, la prima lo scultore Jago, ma anche don Ciotti, il medico legale Cristina Cattaneo e tanti altri)