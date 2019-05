Musica: 'Starcon' premia Vince Tempera

RIMINI, 2 MAG - Il direttore d'orchestra e compositore Vince Tempera sarà ospite di 'Starcon Italia 2019', multiconvention di fantascienza, fantasy e scienza in programma dal 9 al 12 maggio al Palacongressi di Bellaria Igea Marina (Rimini). Riceverà il 'Premio Alberto Lisiero per la divulgazione del fantastico', assegnato negli anni scorsi - tra gli altri - a Dario Argento, Carlo Freccero, Alfredo Castelli, Charles David George Stross, Emiliano Mammucari e istituito in memoria del fondatore dello Stic Star Trek Italian Club, scomparso nel 2013. Vince Tempera, autore di molte sigle e composizioni, nel corso della carriera ha collaborato con artisti, cantanti, registi. E' stato direttore della London Symphony Orchestra, ha scritto e diretto oltre 80 colonne sonore di film e brani di cartoni animati famosi come Capitan Harlock, Remi, Anna dai capelli rossi, Goldrake, L'ape Maia, Daitan 3, Hello! Spank e soprattutto Ufo Robot.