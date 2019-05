Joe Barbieri, 3 maggio esce Dear Billie

ROMA, 2 MAG - Per celebrare la figura di Billie Holiday nel 60/o anniversario della scomparsa, Joe Barbieri il 3 maggio pubblicherà l'album "Dear Billie, a letter to Billie Holiday" (Microcosmo Dischi, distribuzione Warner Music), che sarà anticipato il 12 aprile dall'inedito "Dear Billie". Inizia e si snoda come una lettera, come una confessione necessaria, questo omaggio alla regina di Baltimora. Ciò che lega Joe a Billie è una certa privata dolenza, in un graffio dell'anima che sta - se pur nella loro incomparabile distanza - nelle retrovie delle voci dei due artisti, e che li accosta, li apparenta, li rende in qualche modo solidali. "Due sono i pilastri che nel jazz mi hanno più di ogni altri forgiato - racconta Barbieri -: Chet Baker e Billie Holiday. Al primo ho dedicato un album alcuni anni fa dal titolo 'Chet Lives!'; mi rimaneva un debito morale nei confronti di Lady Day, che con questo progetto vorrei provare non tanto ad estinguere (quello è impossibile) ma quantomeno a sublimare".