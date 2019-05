Nuovo singolo per Noel Gallagher

ROMA, 2 MAG - Noel Gallagher con i suoi High Flying Birds, il giorno dopo l'esibizione sul palco del Primo Maggio a Roma, torna a sorpresa con il nuovo singolo "Black Star Dancing". Il singolo, prodotto dallo stesso Noel, è estratto dall'omonimo EP (disponibile dal prossimo 14 giugno, giorno in cui la band di Noel Gallagher si esibirà come headliner all'Isle of Wight Festival). "E' un brano che combina influenze di David Bowie, INXS, U2, Queen, Indeep - ha detto l'ex Oasis -. Potrei aver guardato troppo Top Of The Pops di recente. Comunque è una 'droga', non sono parole mie, ma di Nile Rodgers che ha letteralmente ballato in studio quando l'ha sentito". L'EP, con copertina caleidoscopica, include le due nuove tracce "Rattling Rose" e "Sail On" oltre ad un 12" mix di "Black Star Dancing" e un remix del DJ e produttore franco-londinese Nicolas Laugier conosciuto anche come The Reflex. Per i Noel Gallagher's High Flying Birds, "Black Star Dancing" arriva dopo tre album al primo posto della classifica inglese.