Rockets, il 7 maggio "Kids from Mars"

ROMA, 2 MAG - I Rockets sono pronti per tornare. Dal 7 maggio arriva "Kids from Mars", il singolo che anticipa il nuovo album dal titolo "Wonderland" (Label Rocktronic Music /Azzurra Music), in uscita il 24 maggio. Inoltre, da venerdì 10 maggio "Kids from Mars" sarà disponibile in versione 45 giri in edizione limitata. Nel singolo "Kids from Mars", scritto da Fabrice Quagliotti e Tony Corizia, i protagonisti sono bambini che arrivano sulla Terra direttamente dal Pianeta Marte con un messaggio di pace per l'umanità. I piccoli marziani custodiscono il segreto per salvare il mondo e riportare la purezza di un tempo. La cover del singolo è stata disegnata da Leonardo Festa (FL Graphics) e Francesca Pastore (ElècktArt). "Il brano lancia un semplice messaggio: "Siamo i bambini venuti da Marte per portare la pace sulla Terra - spiega Quagliotti -. Un messaggio semplice ma con un forte significato".