Cannes, in concorso anche Tarantino

ROMA, 2 MAG - C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino sarà in concorso al festival di Cannes in programma dal 14 al 25 maggio. L'atteso titolo con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt è stato confermato in selezione dal delegato generale di Cannes Thierry Fremaux dopo che alla conferenza stampa a Parigi il 18 aprile a proposito della pellicola di Tarantino aveva detto che non era ancora conclusa e che averla al festival "era una speranza". Annunciato in gara anche il film Mektoub, My love: Intermezzo di Abdellatif Kechiche. Freamux ha anche annunciato che La famosa invasione degli orsi in Sicilia, il film di animazione tratto dal libro di Dino Buzzati con la regia di Lorenzo Mattotti, sarà in concorso a Un Certain Regard. Nel cast delle voci Toni Servillo, Antonio Albanese e Andrea Camilleri per l'Italia.