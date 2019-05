1 Maggio: Ambra contro proposta sgravi per assunzioni donne

ROMA, 1 MAG - "Lo sgravio è mio e lo gestisco io". Parafrasando un celebre slogan femminista, Ambra, dal palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, attacca la proposta di sgravi fiscali per l'assunzione di donne per il 2019 e il 2020. "Ma se ti assumo - chiede il suo compagno di conduzione Lodo Guenzi - ci guadagniamo tutti e due". "No, ci guadagni solo tu", la replica secca dell'artista. (ANSA).