Ultimo, Colpa delle favole Disco platino

ROMA, 30 APR - Dopo aver debuttato al primo posto della classifica Fimi/Gfk e averla mantenuta per tre settimane, il nuovo album di Ultimo "Colpa delle favole" (Honiro, distribuzione Believe) è certificato Platino. Anche l'album "Peter Pan" ottiene il terzo disco di platino. In un anno e mezzo di carriera, il giovane cantautore romano ha già collezionato in totale, tra album e singoli, 18 dischi di platino e 7 dischi d'oro. Dal 27 aprile Ultimo è live con il "Colpa delle favole tour", sold out in 18 palazzetti italiani, con oltre 300.000 biglietti venduti complessivamente fino ad oggi. Chiuderà la tournée con "La Favola", una speciale data evento, già sold out, il 4 luglio che lo vedrà protagonista all'Olimpico di Roma, e sarà il più giovane artista italiano a esibirsi in uno stadio.