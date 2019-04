A Venezia installazione su mail Hillary

VENEZIA, 29 APR - Negli spazi della galleria di un ex teatro-Cinema "Italia", oggi sede di un supermercato, viene ricreata una sorta di studio Ovale della Casa Bianca con al centro una installazione scultorea formata dalle 60mila pagine delle mail di Hillary Clinton, poi usate contro di lei nella campagna elettorale: è "Hillary: The Hillary Clinton Email", un progetto dell'artista e poeta Kenneth Goldsmith, a cura di Francesco Urbano Ravazzi, in programma dal 9 maggio a Venezia. E' uno dei nove progetti messi in campo nel periodo della Biennale d'Arte,, assieme ad altri eventi, da "Zuecca Project Space", associazione lagunare che opera nel campo del contemporaneo.