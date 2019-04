Il giovane Tolkien, premiere a Londra

LONDRA, 30 APR - I fan che si sono assiepati il 29 aprile davanti al cinema Curzon Mayfair, nel centro di Londra, per la premiere di 'Tolkien' già preannunciano il successo del film. Sul red carpet hanno sfilato i giovani protagonisti del biopic dedicata al genio di J. R. R. Tolkien, prolifico scrittore britannico e creatore delle saghe del Signore degli anelli e dell'Hobbit, come l'attore che lo interpreta, Nicholas Hoult, e Lily Collins che recita nel ruolo della moglie, Edith Bratt. "Sono io stesso un grande lettore di Tolkien - ha detto Hoult - e con questo film ci siamo concentrati in particolare sugli anni della sua formazione". Il film passa in rassegna la difficile infanzia di Tolkien (rimase orfano a 12 anni), gli anni della formazione scolastica, l'amore con la futura moglie Edith, fino al trauma della I guerra mondiale sul fronte della Somme. Gli eredi di Tolkien hanno preso le distanze dal film, affermando di non voler in "nessun modo" sostenere la pellicola. In Italia uscirà il 26 settembre.