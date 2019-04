Dench, da Bond a 'nonna spia'

ROMA, 30 APR - "Nonna spia" è il soprannome dato dai media nel 1999 a Melita Norwood, minuta signora 87enne che, nel 1999, grazie alle rivelazioni dell'ex archivista del Kgb Vasilij Mitrochin si scoprì, essere stata la spia inglese di più lungo servizio per i sovietici, 40 anni. Una storia vera che ha ispirato il romanzo, ricco di elementi di finzione, La ragazza del Kgb di Jennie Rooney, portato sul grande schermo da Trevor Nunn in Red Joan, con Judi Dench, in sala dal 9 maggio con Vision Distribution e Cloud 9.Un nuovo ruolo da spia, per la grande attrice dopo essere stata per sette film M, il capo di James Bond, sia in versione Pierce Brosnan che Daniel Craig. Joan (che da ventenne è interpretata da Sophie Cookson) "può essere considerata un'eroina o no - ha spiegato Judi Dench a Stuff -. Lei dice di aver creduto che se tutti avessero avuto le stesse informazioni sul nucleare, più difficilmente i diversi schieramenti avrebbero dato il via a un'altra guerra. Ma molti penseranno che è una persona cattiva".