Sala, aiutateci restaurare capolavoro

MILANO, 30 APR - Il sindaco Giuseppe Sala fa un appello ai milanesi perché contribuiscano al restauro di un capolavoro "di tutti" ovvero le tele del Grechetto che fino a marzo hanno adornato la sala omonima della biblioteca Sormani e che sono il cuore della mostra 'Il meraviglioso mondo della natura' a Palazzo Reale, visibile fino al 19 luglio. Anzi, le 23 enormi tele del ciclo di Orfeo, create per adornare Palazzo Visconti (ora Palazzo Verri) in via Montenapoleone, sono il clou della mostra che permette di esplorare la rappresentazione della natura dalla 'staticità' delle miniature alla meraviglia degli schizzi di Leonardo, fino alla Canestra di frutta di Caravaggio, che ha dato vita al genere della natura morta. Il 'bestiario' di oltre 200 animali contenuto nelle tele è però visibile in mostra anche 'dal vivo'. Una sala è infatti dedicata agli esemplari imbalsamati che vengono dal Museo di Storia Naturale e dall'Acquario di Milano e dal Muse di Trento.