A S.Cecilia, Gatti dirige Brahms

ROMA, 30 APR - Il maestro Daniele Gatti e il pianista statunitense Yefim Bronfman di nuovo ospiti della Stagione Sinfonica di Santa Cecilia con un programma interamente dedicato a Brahms. Entrambi grandi interpreti del compositore tedesco, saranno impegnati con l' orchestra dell' Accademia Nazionale nel Concerto per pianoforte n. 2 e nella Seconda Sinfonia venerdì 3 maggio alle 20.30 all' Auditorium Parco della Musica (repliche sabato 4 e domenica 5 maggio alle 18). Il rapporto che unisce Daniele Gatti, attuale direttore musicale del Teatro dell' Opera di Roma, e Bronfman a Brahms e a Santa Cecilia risale a diverso tempo fa. Nel 1997 Gatti - all' epoca Direttore musicale dell'Accademia - è stato protagonista del Festival Brahms, organizzato per celebrare i cento anni dalla morte del compositore. Bronfman ha esordito sul palco di Santa Cecilia nel 1988 proprio con tre Sonate di Brahms.