Bartlett, racconto il privato di Petra

GENOVA, 30 APR - "Sto scrivendo la biografia di Petra: non ci saranno casi polizieschi, né cadaveri, né delitti, ma i lettori potranno finalmente sapere qualcosa di più del suo passato, della sua famiglia, dei suoi studi, dei suoi mariti". La scrittrice spagnola Alicia Gimenez-Bartlett è a Genova dove si gira 'Petra', una produzione originale Sky con Cattleya e Bartlebyfilm, e in una pausa delle riprese racconta come immagina il futuro della sua ispettrice, alla quale si ispira la serie interpretata da Paola Cortellesi e diretta da Maria Sole Tognazzi, prossimamente su Sky Cinema. "La nuova storia uscirà non prima di un anno, un anno e mezzo", spiega la Bartlett, che non esclude che il libro possa essere pubblicato prima in Italia e poi in Spagna: "E' già accaduto con il romanzo Gli onori di casa", ambientato a Roma. Una conferma del rapporto speciale che l'autrice - tradotta in 14 Paesi - ha con il nostro Paese, dove l'epopea di Petra Delicado, edita da Sellerio, ha venduto oltre un milione e mezzo di copie.