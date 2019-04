Via censimento Gabinetto disegni Uffizi

FIRENZE, 30 APR - Un censimento per verificare lo stato di salute e acquisire nuove informazioni sulle opere custodite nel Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi che contiene oltre 180mila fogli datati dal 1300 all'epoca contemporanea, con artisti come Leonardo, Raffaello e Michelangelo: l'intervento, annuncia una nota delle Gallerie di Uffizi, partirà a giugno e richiederà due anni di lavoro per un team di tecnici e specialisti. Un lavoro di riassetto del patrimonio del Gabinetto che, spiega la nota, non veniva effettuato dal 1973. "È un'operazione che si è resa necessaria in considerazione del grande incremento della collezione avvenuto negli ultimi decenni - ha spiegato la coordinatrice del Gabinetto, Laura Donati - nel 1973, infatti risultavano circa 133 mila, oggi sono oltre 45 mila in più". Per consentire lo svolgimento del censimento, spiega ancora il complesso museale fiorentino, gli orari di accesso dei visitatori al Gabinetto saranno ridotti e su appuntamento.