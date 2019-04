Boboli, apre giardino botanica superiore

FIRENZE, 29 APR - Piano di riassetto del verde, installazione di nuove panchine, e l'apertura, per la prima volta in maniera continuativa, del giardino della Botanica superiore: sono alcuni tasselli del progetto per il 'Rinascimento di Boboli' annunciato oggi dal direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt. All'interno del parco che abbraccia Palazzo Pitti, inoltre, sarà aperta, a partire dall'estate 2020, una gelateria dedicata al Buontalenti. "Da domattina - ha spiegato Schmidt - ogni mattina, per la prima volta nella storia di Boboli, la Botanica superiore sarà aperta al pubblico, mentre finora era aperto solo saltuariamente per visite di gruppo". Intanto a Boboli, ha detto Schmidt, "nei primi tre mesi" del 2019 c'è stato "un aumento di presenze superiore al 20% rispetto allo stesso periodo del 2018".