Ravello, si punta su 'Orchestra Italia'

NAPOLI, 29 APR - 'Rifondazione Ravello' è la parola d'ordine della 67esima edizione del Festival che Mauro Felicori riporta alle origini rimettendo al centro la musica sinfonica e un pubblico straniero da sedurre con le grandi orchestre italiane e il palcoscenico di Villa Rufolo. ''Un programma intrigante e coraggioso' quello curato in collaborazione con il Teatro San Carlo, così lo definisce l'ex direttore della Reggia di Caserta chiamato dalla Regione come commissario della Fondazione che dovrà riorganizzare puntando anche sulla destagionalizzazione.''Un bellissimo rilancio per un festival che può divenire vetrina e palcoscenico per l'Italia'' dice il governatore Vincenzo De Luca alla presentazione del cartellone, con eventi fino a ottobre. Tra le 5 sezioni la principale è 'Orchestra Italia', a luglio e agosto, con apertura il 30 giugno affidata al maestro Juraj Valuha e all'Orchestra del S.Carlo (musiche di Wagner e Martucci).Il repertorio internazionale si unisce alla riscoperta di partiture poco eseguite di italiani