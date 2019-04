Unexpected Italy, festival a Washington

WASHINGTON, 29 APR - "Unexpected Italy: a celebration of Italian culture": è il primo festival di musica italiana organizzato dal Kennedy Center for the Performing Arts in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura. La rassegna, dal 3 maggio al 1 giugno, è stata presentata dall'ambasciatore d'Italia Armando Varricchio, dalla presidente del Kennedy Center Deborah Rutter e dal maestro Gianandrea Noseda, direttore musicale della National Symphony Orchestra, nel corso di un evento a Villa Firenze. L'idea di organizzare un Festival dedicato all'Italia nasce nel 2017, anno in cui Noseda è arrivato a Washington. Un mese di concerti che mira a celebrare la musica italiana, ma anche ad offrire la possibilità per il pubblico americano di sperimentare aspetti della cultura italiana meno noti e familiari. Opera, musica sinfonica, pop, jazz e ballate folkloristiche fanno parte di un programma che va dallo Stabat Mater di Rossini alla Tosca di Puccini, da Vinicio Capossela a Simona Molinari.