Stefano Cucchi, docufilm su nuova verità

ROMA, 29 APR - Il 22 ottobre saranno trascorsi 10 anni dalla morte violenta di Stefano Cucchi e altrettanti dalla ricerca mai rassegnata di giustizia dei familiari, guidati dalla sorella Ilaria. Dopo il film di Alessio Cremonini Sulla mia pelle con Alessandro Borghi, che ha contribuito a rendere ancora più nota questa vicenda e a tenere alta l'attenzione mediatica, un nuovo progetto, questa volta televisivo, è in corso. Un ambiente domestico, un tavolo con la macchinetta del caffè in vista, un computer acceso con su scritto grande STEFANO e un volto in controluce. "È iniziato 'Stefano'. La sua storia, la nostra storia" ha scritto Ilaria sul suo profilo Facebook condividendo con l'avvocato Fabio Anselmo il post. Si tratta di un film inchiesta - conferma all'ANSA l'ufficio stampa del canale Nove - che andrà in onda prossimamente, prima della fine del processo Cucchi-bis con i suoi recenti clamorosi sviluppi nell'Arma dei Carabinieri. Si intitola Stefano Cucchi - La seconda verità e vedrà Ilaria Cucchi voce narrante.