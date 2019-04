Gff, 3900 opere in preselezione

SALERNO, 29 APR - Diciannove produzioni internazionali provenienti da tutta Europa ma anche da Giappone, Corea del Sud, Canada e America: inizia a prendere forma la rosa di opere che andrà a comporre la selezione ufficiale di film in concorso alla 49/a edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 19 al 27 luglio. Ad oggi, sono già 3900 le opere in preselezione - tra corti e lungometraggi - che il team della direzione artistica di Giffoni Experience sta valutando in questi giorni. Il termine per le iscrizioni è il 31 maggio. Storie che spingeranno i 6140 giurati di Giffoni 2019 a riflettere e confrontarsi, a immedesimarsi con i protagonisti e mettersi in discussione. I film saranno presentati nelle sette sezioni competitive del Festival: Elements +3, Elements +6, Elements +10, Generator +13, Generator +16, Generator +18 e Gex Doc-Parental Experience (sezione dedicata a docenti, genitori e filmgoers). Saranno proprio i giurati, provenienti da 50 Paesi, a decretare i vincitori del Gryphon Award.