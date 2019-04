Incognito-Fresu a Milano Marittima Jazz

RAVENNA, 29 APR - Nasce un nuovo festival jazz a carattere internazionale: lo ospiterà Milano Marittima, sulla riviera ravennate, dal 27 al 29 giugno e vedrà protagonisti, rispettivamente nelle tre serate, l'acid jazz degli Incognito, il funk jazz di Nik West e quello tradizionale di Paolo Fresu con Jazz Inc.Quartet e Orchestra Rimini Classica. Il palco sarà allestito sulla Rotonda I Maggio con 700 posti a sedere, ma diversi locali ospiteranno concerti live di musicisti del territorio per una serie di eventi 'off'. La rassegna è ideata da Cels Group, in collaborazione con il Comune di Cervia e la Pro Loco di Milano Marittima. Incognito, attivi dal '79 con il fondatore Jean Paul 'Bluey' Maunick, si sono fatti conoscere anche grazie alla cover di 'Don't you worry 'bout a thing' di Stevie Wonder. Nik West, bassista, cantante e performer, è stata definita "la versione femminile di Lenny Kravitz". Fresu, il trombettista jazz italiano più famoso nel mondo, porterà sul palco il progetto 'MileStory', un tributo a Miles Davis.