Barzilai, non boicottate l'Eurovision

(ANSAmed) - TEL AVIV, 29 APR - Boicottare l'Eurovision Song Contest in Israele significa "diffondere l'oscurità". Lo ha detto Netta Barzilai, la vincitrice della passata edizione della gara che grazie alla sua affermazione a Lisbona nel 2018 ha portato l'evento in Israele. La cantante ha ricordato che l'Eurovision fu istituito sulla scia della Seconda Guerra Mondiale per guarire un continente piagato "con un festival di luce". "La gente che boicotta la luce - ha spiegato incontrando i media - diffonde l'oscurità". Gruppi aderenti al movimento pro palestinese di boicottaggio di Israele (Bds) e artisti come Rogers Waters hanno chiesto ai cantanti in gara e agli ospiti della manifestazione, tra cui Madonna, di non partecipare al festival che si svolgerà dal 14 al 18 Maggio a Tel Aviv. Per l'Italia è in gara il vincitore di Sanremo Mahmood.