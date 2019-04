I Berliner ai 25 anni di Lingotto Musica

TORINO, 29 APR - Il ritorno a Torino dei leggendari Berliner Philharmoniker, il 2 maggio al Lingotto, celebra i 25 anni di attività dell'Auditorium Giovanni Agnelli, realizzato da Renzo Piano. Tanti sono infatti gli anni trascorsi dal 6 maggio 1994 quando l'orchestra tedesca, allora diretta da Claudio Abbado, fece riecheggiare nelle rinnovate mura dell'ex stabilimento Fiat le note della Nona Sinfonia di Mahler dando così il via alla celebre rassegna dei Concerti del Lingotto, fondata e diretta ancora oggi da Francesca Gentile Camerana. In questi anni Lingotto Musica ha programmato oltre 300 concerti, protagonisti le massime formazioni e i più celebri direttori e solisti al mondo. L'atteso concerto per il 25/o compleanno della prestigiosa sala musicale vede eseguire due pagine di Berlioz, 'Scene d'amour' da 'Romeo et Juliette' e 'Chasse royale et orage' da 'Les Troyens', di Debussy ('Pelleas et Melisande'), e di Wagner, 'Vorspiel und Isoldes Liebestod' da 'Tristano e Isotta'.