Piccolo, la sceneggiatura è come la vita

ROMA, 29 APR - "Scrivere una sceneggiatura è la cosa più vicina alla vita. Per fare questo mestiere dovete vedere e leggere tutto, soprattutto le cose brutte. Dovete sapere dove state andando. Vi serve talento, ma anche buon carattere. O venire a lavorare con voi ogni mattina sarà un inferno". Parola di Francesco Piccolo, Premio Strega nel 2014, sceneggiatore per Nanni Moretti, Paolo Virzì, Silvio Soldini oltre che nel team de L'amica geniale, oggi protagonista della lectio magistralis ai ragazzi del III Master in sceneggiatura seriale di fiction, organizzato dal Centro Italiano di Studi Superiori per la Formazione e l'Aggiornamento in Giornalismo Radiotelevisivio, con sede a Perugia, in collaborazione con Rai-Direzione Rai Fiction e con il sostegno dell'Associazione Produttori Audiovisivi. Diciotto i giovani selezionati per i corsi da maggio a settembre, con 7 borse di studio da Rai Fiction e Apa. A fine master, gli allievi saranno avviati a tirocini di formazione in società di produzione audiovisiva.