A UJ concerto evento di Gino Paoli

PERUGIA, 29 APR - "Una lunga storia" di musica è quella di Gino Paoli che taglia nel 2019 il ragguardevole traguardo dei 60 anni di carriera. Per festeggiare come si deve questo speciale anniversario Umbria Jazz ha voluto inserire nel cartellone dell'edizione estiva 2019 un concerto/evento al teatro Morlacchi il cui titolo, "Una lunga storia", è l'evidente citazione di uno degli indimenticabili successi scritti da Paoli. Sul palco Jazz, il 13 luglio (biglietti in prevendita da oggi), l'Orchestra da Camera di Perugia diretta dal maestro Marcello Sirignano, oltre all'inseparabile compagno di viaggio, Danilo Rea, che accompagna al pianoforte il Gino Paoli contemporaneo e inedito. I due presentano infatti i brani del nuovo album in uscita. La parte del concerto dedicata ai tanti e intramontabili classici di Paoli è invece affidata a tre grandi musicisti del jazz italiano come Rita Marcotulli, pianoforte, Alfredo Golino, batteria, e Ares Tavolazzi, contrabbasso. È la stessa band dei concerti del tour "Paoli canta Paoli".