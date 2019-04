Inedito capolavoro Jacopo della Quercia

BOLOGNA, 29 APR - Un inedito capolavoro di Jacopo della Quercia, il Ritratto equestre di Niccolò Ludovisi, è stato identificato alla Rocchetta Mattei di Grizzana Morandi (Bologna): recentemente attribuito allo scultore del Quattrocento grazie a una lunga indagine stilistica, iconografica e tecnica, il rilievo sarà presentato il 2 maggio a Casa Saraceni, sede della Fondazione Carisbo. Si deve all'acquisto nel 2005 da parte della Fondazione, al decennale restauro dopo una lunga decadenza e infine all'apertura al pubblico nel 2015, se alcune rilevanti opere alla Rocchetta Mattei sono giunte fino a noi in eccellente stato conservativo. Posto nel cortile centrale, il tondo in pietra calcarea con diametro di 85 cm raffigura il ritratto equestre di Niccolò di Ligo Ludovisi, insigne capitano bolognese, e si caratterizza come un bassorilievo della tarda produzione bolognese del celebre scultore senese, tra il terzo e quarto decennio del XV secolo.